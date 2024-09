Via DCM:

Edir Macedo quer vender o banco ligado à Igreja Universal

O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, quer passar adiante o seu banco, o Digimais — o qual o bispo-chefe da Universal é o maior aplicador. Como conta o Lauro Jardim, no Globo, recentemente a instituição foi oferecida a concorrentes.

Macedo tornou-se o controlador do Digimais, que é um banco focado em crédito consignado e financiamento de veículos, em 2020. Em 2009, quando a instituição ainda tinha o nome “Renner”, ele comprou 49%.

Ainda em junho deste ano, a Veja contou que a dona da emissora Record TV, a B.A. Empreendimentos e Participações, contratou um escritório para emitir 300 milhões de reais em títulos de dívida. A emissão, na época, seria realizada em duas etapas, cada uma de 150 milhões de reais.

Segundo o pedido da empresa naquele momento, os recursos seriam destinados “ao aumento do capital social” do banco Digimais, o antigo banco Renner, adquirido pelo grupo que comanda a Record em julho de 2020 para ser o braço financeiro da Igreja Universal do Reino de Deus, de propriedade do bispo Edir Macedo.

