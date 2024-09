oestadoacre traz dois trechos de entrevista neste domingo a O Globo do vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy.

Ainda há resistência a carros elétricos no Brasil?

São desafios, curiosidades ou mitos por falsas informações que são divulgadas pelo mercado que não consegue competir com produtos de mesmo padrão. O brasileiro tem muitas dúvidas, porque é um novo segmento, uma nova tecnologia, um novo hábito, uma nova cultura. A BYD é vista como ameaça e é fortemente atacada por parte da concorrência. São falsas informações divulgadas a respeito de capacidade de vida útil de bateria, de que as baterias poderiam gerar incêndios, que o valor de revenda do carro não atinge certos patamares.

(…)

Como tem sido a experiência da BYD no mercado brasileiro? A BYD tem a capacidade de poder tratar o que é uma paixão do brasileiro, que é o carro, convergindo com a proteção e o respeito ao meio ambiente, especialmente nesse momento de tragédia climática. Temos sido positivamente surpreendidos com os resultados alcançados. (…)