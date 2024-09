Diretoria de comunicação

O defensor público Rogério Pacheco, representando a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), esteve no Educandário Santa Margarida para apresentar as recentes decisões judiciais favoráveis às crianças com deficiência, na manhã da última sexta, 20. As decisões abordam questões importantes como o acesso à fisioterapia, medicamentos e outros tratamentos essenciais para garantir os direitos dessas crianças.

Durante a visita, o defensor público Rogério Pacheco ressaltou a importância das medidas tomadas em prol do bem-estar e da qualidade de vida das crianças atendidas pela instituição. As decisões garantem não apenas o acesso aos serviços de saúde, mas também reafirmam o compromisso da Defensoria Pública em assegurar direitos fundamentais, especialmente em relação à saúde e inclusão.

Atualmente, o Educandário Santa Margarida abriga 27 crianças, estas sendo 10 meninos, 10 meninas e 7 bebês. Na ocasião, também foram entregues kits de materiais arrecadados em uma ação conjunta com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal do Acre (Cadir). A iniciativa solidária visou apoiar as crianças do Educandário, contribuindo para terem melhores condições de desenvolvimento e amparo dentro da instituição.