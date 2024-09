Pela erradicação de atos racistas no futebol, a CONMEBOL se junta à FIFA como parte de sua campanha “Basta de Racismo”.

O gesto universal dos braços cruzados será usado em torneios organizados pela CONMEBOL, em caso de comportamentos racistas.

Esse procedimento inovador foi aprovado por unanimidade no 74º Congresso da FIFA, realizado em Bangcoc (Tailândia), recentemente, e faz parte da política antidiscriminação da CONMEBOL e de sua campanha “Basta de Racismo”, lançada em 2022.

A Confederação Sul-Americana de Futebol implementará o gesto universal dos braços cruzados para denunciar comportamentos racistas nos torneios que organiza.

O gesto de incidente racista, que permitirá que jogadores, árbitros e equipe técnica assumam uma posição firme contra o racismo, será integrado ao procedimento de três níveis para incidentes discriminatórios em todos os torneios organizados pela CONMEBOL a partir de 2024.

Como funciona?

Ao cruzar as mãos à altura do pulso, os jogadores podem indicar diretamente ao árbitro principal que estão sendo submetidos a insultos racistas. Ato seguido, o árbitro deverá ativar um procedimento de três níveis previsto para esses incidentes.

No primeiro nível, a partida será interrompida. Se os incidentes continuarem, a partida será temporariamente suspensa e os jogadores e árbitros abandonarão o campo de jogo. Se o incidente não cessar durante a suspensão temporária, a partida será definitivamente suspensa.

O gesto de incidente racista será implementado em todas as competições da FIFA, começando com a Copa do Mundo Feminina – Colômbia 2024, e fará parte do procedimento de três níveis, que todas as Associações Membro concordaram em aderir e aplicar em seus respectivos cenários futebolísticos, garantindo que seja usado de igual modo no mundo inteiro.

Basta de Racismo

Nesse contexto, a partir de 2022, a Confederação Sul-Americana de Futebol, além de ter endurecido as penalidades contra atos racistas em seus torneios, vem trabalhando na educação e nos valores que enfatizam a luta contra o racismo e outras formas de discriminação nas categorias de base.

Outrossim, se compromete a elaborar e implementar novos programas e ações com o objetivo de continuar a luta contra esse problema que afeta toda a sociedade.

A cor da pele, raça ou costumes não podem ser usados como desculpa para provocações. Qualquer comportamento que possa prejudicar a coexistência pacífica dos seres humanos é inaceitável. As diferenças tornam os seres humanos únicos, e esse é o valor que deve ser exaltado, sempre unidos pela mesma paixão em cada partida, em cada gol, em cada abraço e comemoração, deixando claro que o futebol inclui, não separa.

Conmebol