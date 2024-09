Gladson Cameli destaca a importância da vitória de Bocalom e Alysson no primeiro turno para avanços na Saúde e gestão unificada

Assessoria – Focar na continuidade das ações e fortalecimento da gestão municipal e estadual. Este tem sido o discurso do governador Gladson Cameli em apoio à candidatura de Bocalom, que disputa a prefeitura de Rio Branco pela segunda vez. Na noite desta segunda-feira, 23, um evento reuniu servidores da Saúde e Turismo, na Maison Borges, para demonstrar o apoio à chapa Produzir Para Empregar, que tem como vice Alyssson Bestene.

Cameli destacou ainda que a vitória de Bocalom e Alysson no primeiro turno é sinônimo de celeridade em pautas importantes que pedem urgência em ações.

“Acabando as eleições, vamos sentar logo em seguida para já fazer o plano de 2025 e cumprir o que foi prometido e, de fato, a gente possa unir nossas forças. Sempre que as pessoas falam que a prefeitura precisa do governo, faço questão de corrigir, porque os dois precisam unir forças”, pontuou.

Ao chegar no local, o governador destacou que acredita em uma vitória no primeiro turno, apostando nos avanços e projetos do Estado em parceria com a prefeitura.

“É um trabalho que está dando certo, focando no cuidado das pessoas. Hoje mesmo nós tivemos várias reuniões, tanto nós do Estado quanto da Prefeitura, para fazermos ações em combate à limpeza de rios. Nós não podemos ficar de braços cruzados, então o que está dando certo não é para ser mudado”, disse.

‘Amigos da Saúde’ abraçam campanha de Bocalom e Alysson

De acordo com o Art. 196, da Constituição Federal, a Saúde é direito de todo cidadão e dever do Estado. E quando o setor é fortalecido, quem ganha é quem mais precisa. O apoio do governador Gladson Cameli ao candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, amigo de longa data, ganha mais um capítulo nesta segunda-feira (23) com uma grande festa promovida no Maison Borges.

O candidato Bocalom disse que as parceiras só devem gerar benefício para a população. Além disso, revelou que um dos seus projetos importantes na saúde é voltado para o Segundo Distrito.

“A Saúde só vai bem se a gente trabalhar junto e é necessário desafogar o sistema de saúde e isso só pode ser feito trabalhando a saúde primária, cuidando antes que a doença se instale. Queremos montar um pronto-socorro no Segundo Distrito e vamos discutir isso com o Estado, porque aquela UPA pode virar o PS e a prefeitura assume”, reforçou.

Bocalom pontuou ainda outras metas; a de entregar 2.141 casas populares, com investimento de R$ 350 milhões; reforço no Asfalta Rio Branco; construção de quatro restaurantes populares e obras em andamento.

“Não podemos deixar tudo isso para. Se sairmos, isso para. Eu preciso da ajuda de vocês e o governador também pra gente continuar nosso trabalho.”

