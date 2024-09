Aleac – O Acre esteve bem representado na feira de negócios Expo Amazônica, em Puerto Maldonado, Peru, que ocorreu entre os dias 19 a 22 deste mês. Empresários acreanos e representantes do governo do Acre e Legislativo estiveram presentes no evento que reúne empreendedores do Brasil, Peru, Bolívia e Argentina. A feira tem como objetivo promover novas oportunidades de negócios e consolidar parcerias comerciais entre os países vizinhos.

Graças aos esforços do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, que defende a integração comercial entre Acre e Peru, empresas acreanas estão se instalando em solo peruano e apresentando produtos do Acre para novos mercados.

Além do presidente da Aleac, estiveram presentes à feira, empresários acreanos e representantes das secretarias de Estado, como a de Agricultura, Ciência, Indústria, Tecnologia e Turismo.

A presença de autoridades acreanas também fortaleceu os laços comerciais entre o Brasil e o Peru. Representando o governador Gladson Cameli, o presidente Luiz Gonzaga elogiou a feira e destacou a importância de eventos como a Expo Amazônica para fortalecer o comércio bilateral.

“Estamos aqui com produtos de Cruzeiro do Sul, como o guaraná Cruzeiro, além de outros itens da nossa indústria. É fundamental ampliar esse comércio entre o Brasil e o Peru, e já estamos trabalhando para incluir a Bolívia nesse intercâmbio”, afirmou o deputado.

Gonzaga também anunciou que está sendo planejada uma feira internacional para o próximo ano, com a participação de Brasil, Peru e Bolívia, reforçando o compromisso de fortalecer as relações comerciais na região.

Entre os destaques da participação acreana, está a empresa representada pelo engenheiro Vinicios Félix, que apresentou um sistema inovador de aquecimento solar de água. O produto chamou a atenção por sua versatilidade e aplicações em diferentes setores, desde o uso doméstico até indústrias e hospitais.

“Esse sistema de aquecimento solar é normalmente associado a residências, mas ele tem diversas utilidades, como na limpeza e esterilização de equipamentos na indústria e no setor de saúde. Também pode ser utilizado em restaurantes, hotéis e até em tratamentos de fisioterapia”, explicou Vinicios.

O engenheiro detalhou o funcionamento do produto, que se baseia em um reservatório térmico capaz de armazenar água aquecida diretamente pelo sol, sem o uso de energia elétrica.

“Nosso sistema utiliza uma placa solar específica para a parte hidráulica. A água aquecida é armazenada e pode ser usada em diferentes processos, o que oferece uma grande liberdade energética, especialmente em locais onde o acesso à energia é limitado”, completou.

A tecnologia atraiu o interesse de cooperativas peruanas, especialmente produtores de café, que buscam soluções sustentáveis e eficientes para suas atividades.

“Já captamos alguns produtores que estão interessados em nossos projetos, e em breve iniciaremos a implementação no Peru, com produtos e equipes brasileiras.”

Outro empresário acreano que chamou a atenção foi Esmerino Ribeiro do Vale Neto, proprietário da Butinorte, empresa fundada em 2017 e que já tem forte presença no mercado de calçados. Durante a Expo Amazônica, Esmerino destacou a importância da parceria com a distribuidora Mercedes, que agora representa a Butinorte em todo o território peruano.

“Eu acredito muito no mercado peruano e essa parceria com a Mercedes é um marco para nossa expansão. A partir de Porto Maldonado, temos a oportunidade de crescer e explorar esse novo horizonte”, comentou o empresário, que se mostrou animado com as perspectivas de negócios no país vizinho.

Assurbanipal Mesquita, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, também esteve presente no evento e ressaltou a importância da participação acreana

“Essa é a segunda vez que o Acre participa da Expo Amazônica, e estamos trazendo o que há de melhor na nossa produção. Temos produtos turísticos, confecções, bebidas como guaranás e energéticos, além de produtos alimentícios e calçados da Butinorte. A procura tem sido muito interessante, o que mostra que o mercado peruano é promissor para o Acre”, destacou o secretário, que elogiou o empenho dos empresários em apoiar a iniciativa.

A Expo Amazônica se consolidou como um espaço crucial para promover a integração econômica entre os países da América do Sul, e o Acre tem aproveitado essa oportunidade para ampliar sua presença no cenário internacional. Com produtos inovadores, parcerias estratégicas e a participação ativa de autoridades e empresários, o estado vem se destacando como um polo de inovação e negócios na região amazônica.