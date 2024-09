(…)

Informa a empresa Azul:

Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 Clientes, o que aumentará em 50% a oferta de assentos no aeroporto de Rio Branco.

Os dois voos vão conectar as três capitais, Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Belo Horizonte (MG).

O primeiro voo sai às 8h45 de Belo Horizonte e chega em Rio Branco às 11h, depois segue em direção a Porto Velho, pousando às 13h55, e retornando para a capital mineira às 14h40 com chegada prevista às 19h05. Já o segundo voo, decola às 21h40 de Belo Horizonte e chega em Porto Velho às 0h05, depois pousa em Rio Branco às 01h00, retornando para a capital mineira às 01h45 com chegada prevista às 7h40.

A partir do BH Airport, segundo principal hub da Azul, os Clientes podem fazer conexão com outros 54 destinos, como Brasília, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, além de voos internacionais como Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, e Curaçao no Caribe.

