Folha de S. Paulo – A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) ingressou nesta terça-feira (24) com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a lei que regulamenta as apostas esportivas online, as chamadas bets.

(…)

De New York o presidente falou sobre o problema das Bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (24) que o endividamento dos mais pobres com apostas online é um problema que deve ser regulado pelo governo federal.

(…)

Beneficiários do BF gastam R$ 3 bi com jogos via pix

Os beneficiários do Bolsa Família que fazem apostas esportivas online gastaram R$ 3 bilhões em bets via Pix no mês de agosto, segundo uma análise técnica feita pelo Banco Central. O montante destinado às empresas de apostas corresponde a 20% do valor total repassado pelo programa no mês.

(…)

Grifo meu: viramos o país dos jogos de azar….Agora dentro de casa….nem precisa ir ao cassino…ele vem ao seu encontro.

J R Braña B.