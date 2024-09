Horário de votação será das 6h às 15h

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) estabeleceu uma parceria com a Prefeitura de Rio Branco e a empresa Ricco Transportes para garantir o transporte dos mesários e colaboradores, da capital acreana, que atuarão nas Eleições Municipais de 2024. Assim como em 2022, o horário de votação será das 6h às 15h, e todas as pessoas que trabalharão para a Justiça Eleitoral, no dia do pleito, precisam chegar aos locais de votação antes do início dos trabalhos.

Para garantir a pontualidade e o bom andamento do processo eleitoral, os ônibus começarão a circular a partir das 3h da manhã, no dia 6 de outubro, em Rio Branco, facilitando o deslocamento de todos os colaboradores envolvidos no pleito. Essa iniciativa é fundamental, uma vez que os mesários devem chegar com antecedência para cumprir uma etapa essencial: a emissão do relatório da “zerésima”, a partir das 5h da manhã, que comprova que não há votos registrados na urna eletrônica.

(…)

Grifo meu: zerésima…

J R Braña B.