Veja os destaques desta terça-feira (24) da Agência de Notícias Aleac:

📌Comissões Conjuntas da Aleac Discutem Projeto de Lei sobre o IPVA

https://www.al.ac.leg.br/?p=63478

📌Manoel Moraes defende aumento do IPVA e rebate críticas de oposicionistas na Aleac

https://www.al.ac.leg.br/?p=63472

📌Fagner Calegário critica aumento do IPVA e cobra compromisso de parlamentares e prefeito de Rio Branco

https://www.al.ac.leg.br/?p=63469

📌Deputado Emerson Jarude critica proposta de aumento do IPVA em 50% para 2025

https://www.al.ac.leg.br/?p=63461

📌Deputado Tadeu Hassem propõe criação do dia do Contador Público no Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=63455

📌Edvaldo Magalhães critica postura do governador e cobra convocação de bombeiros concursados

https://www.al.ac.leg.br/?p=63452

(…)