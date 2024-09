Cássia Veras da Agana

O Setembro Verde é um mês voltado para conscientização e incentivo à doação de órgãos, e visa aumentar a compreensão da população sobre a importância de conversar sobre o tema com os familiares.

Buscando alcançar um público maior com a campanha deste ano, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), lançou nesta segunda-feira, 23, uma programação alusiva ao mês. Entre as principais atividades estão: entrega de panfletos e informativos, aula de alongamento e dança, orientações e ações em pontos estratégicos de Rio Branco.

(…)