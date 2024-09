Assessoria de Bocalom – “Já falei, vou repetir, tem Boca sim, tem Boca sim, tem Boca sim!”. Foi com esse coro que o candidato à reeleição Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, foram recepcionados na noite desta terça-feira, 24, no Maison Borges, Distrito Industrial. O evento, que contou com a presença de milhares de pessoas, entre autoridades, militantes e da população em geral, é mais um passo da união de forças como um pilar fundamental para a continuidade dos trabalhos.

Alysson Bestene enfatizou a importância da colaboração entre os órgãos. “A união aqui é a demonstração de força. Essa equipe se dedica dia a dia para as pessoas”. Ele mencionou que a presença de todos os secretários presentes é um sinal claro de que acreditam no projeto de Bocalom, que busca levar adiante as ações bem-sucedidas já implementadas.

A diretora-presidente do Detran/AC, Tainara Martins, também comentou que a parceria reforça as ações do órgão de trânsito. “Uma gestão unida é uma cidade que vai progredir”. Sua fala destacou que a cooperação entre diferentes departamentos tem sido crucial para o sucesso das iniciativas dos governos, tanto estadual como municipal.

O coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil Estadual, ressaltou que a união entre governo e prefeitura é essencial, especialmente diante de eventos extremos que demandam respostas rápidas e eficazes. Ele enfatizou: “Quem ganha com isso é o povo, que receberá assistência mais ágil em áreas de risco.”

O coronel Charles Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, compartilhou uma visão semelhante, destacando que a colaboração melhora a eficiência das ações de resposta a desastres.

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, salientou sobre a junção dos poderes para a redução dos índices criminais e para a sensação de segurança da população. “Apenas com o trabalho conjunto conseguiremos promover uma paz social mais efetiva”, afirmou, indicando que a continuidade da parceria entre a prefeitura e o governo estadual é vital para o futuro da Segurança Pública.

Tião Bocalom expressou sua satisfação com o apoio recebido: “O governador Gladson, por meio de seus aliados nas áreas de Segurança e Gestão, reuniu um grande exército aqui. Estamos preparados para ganhar as eleições no primeiro turno. A mensagem clara foi de que a força e a união entre segurança e a administração pública são essenciais para o progresso da nossa querida cidade”, concluiu o candidato.