Dayana Soares – Agana

O GdA, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), promove o 9º Seminário do Centro de Apoio ao Surdo (CAS/AC), com o tema “A referência surda no ambiente educacional: recortes de experiências acreanas”. O evento será realizado nesta quinta, 26, no auditório da SEE, em Rio Branco.

O encontro se volta a promover reflexões e debates sobre a educação de estudantes surdos, assegurando um espaço de aprendizagem e troca de experiências no contexto da Rede Pública Estadual de Ensino.

A iniciativa faz parte das atividades em comemoração ao Dia Nacional do Surdo, celebrado na mesma data, e tem como objetivo evidenciar o trabalho realizado no atendimento e inclusão dos estudantes surdos, além de discutir novas possibilidades de atuação nesse campo.

A programação inclui palestras de profissionais especializados na área, como o professor Israel Bissat, da Universidade Federal do Acre, e a professora Sayonnara de Souza, da Secretaria Municipal de Educação. Entre os temas abordados, estão as trajetórias e experiências de educadores surdos e o impacto da educação bilíngue no processo inclusivo.

Além disso, haverá uma apresentação cultural com alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) Bilíngue, coordenado pelo CAS, expondo as atividades desenvolvidas no programa.

Sobre o CAS/AC

O Centro de Apoio ao Surdo (CAS/AC), vinculado à SEE, é uma unidade especializada no atendimento e inclusão de estudantes surdos, com foco na formação de profissionais da educação e na promoção de ações voltadas ao desenvolvimento linguístico e educacional dessa comunidade.

Fundado como parte de uma política pública de educação inclusiva, o CAS oferece cursos de Libras em diferentes níveis, promove o ensino bilíngue e atua na implementação de práticas que garantem o acesso ao currículo escolar para estudantes com deficiência auditiva.

Além disso, o centro trabalha diretamente com a Sala de Recurso Multifuncional Bilíngue, um ambiente imersivo que reforça o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua de instrução e do Português como segunda língua.

Esse espaço de imersão linguística é coordenado por profissionais surdos e tem como objetivo assegurar que os estudantes surdos tenham uma experiência educacional inclusiva e culturalmente rica, promovendo sua plena integração ao ambiente escolar e ao convívio social.

O CAS/AC também desempenha um papel fundamental na formação continuada de educadores e na promoção de debates e eventos voltados à conscientização e ampliação das políticas de educação inclusiva.