Assessoria de Marcus – O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), concedeu uma entrevista ao JAC 1, da Rede Amazônica, nesta quarta-feira, 25. Durante a conversa, ele reafirmou seus compromissos com a pavimentação das vias públicas, o abastecimento de água e o fortalecimento de políticas públicas para combater o feminicídio, além do assédio sexual e moral contra mulheres.

Em relação ao sistema de saneamento básico, Marcus Alexandre criticou a atual gestão e ressaltou a necessidade de investir em novos reservatórios e na manutenção das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2. Ele também se posicionou contra a privatização do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). ‘Não vou privatizar. Essa não é a solução, pois transfere o custo para a população. O atual prefeito, Bocalom, prometeu água 24 horas, mas agora alega ter recebido um sistema em colapso do governo estadual. Precisamos pensar no futuro, reformar as ETAs e ampliar a capacidade de abastecimento, especialmente nas áreas mais elevadas da cidade’, afirmou.

O candidato também dirigiu críticas severas ao prefeito Tião Bocalom, refutando as alegações sobre a judicialização de ruas no programa Ruas do Povo. ‘Não há ruas judicializadas. O que existe é um prefeito que passou quatro anos sem atuar e agora, às vésperas da eleição, tenta agir de forma improvisada’ – declarou Marcus Alexandre.