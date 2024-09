Polícia Federal

Rio Branco. Nesta quarta-feira, 25/9, a Polícia Federal, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), deflagrou a Operação Opus no município de Manoel Urbano/AC, visando combater o desmatamento ilegal identificado na região da Amazônia Legal.

Durante a ação, foi identificado que um indivíduo realizava o desmatamento contínuo da área utilizando motosserras, o que resultou em danos à floresta, ele foi preso em flagrante. Além disso, foram apreendidos equipamentos, também foram encontrados combustíveis que seriam utilizados para a queimada da área desmatada, indicando um ciclo criminoso que envolve tanto o desmatamento quanto a posterior degradação por fogo.

A Operação Opus faz parte de uma série de ações integradas que visam combater as atividades ilegais que têm devastado a floresta amazônica, conforme o plano nacional de prevenção e combate ao desmatamento e às queimadas.