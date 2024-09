A ex-deputada federal e atual diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, entregou nesta quarta-feira, 25, mais de R$ 2 milhões em máquinas e equipamentos para os produtores do município de Porto Acre. O recurso é fruto de emenda parlamentar alocada ainda durante seu mandato.

Foram entregues 01 caçamba, 02 tratores agrícolas, 01 carreta agrícola, 01 secador, 01 descascador e 01 pulverizador. Além disso, 01 roçadeira hidráulica está no processo final da licitação.

O presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Tocantis (Aprotac), Abílio Caetano de Brito, destacou a importância do apoio de Perpétua e recordou que o primeiro caminhão da associação dos produtores de café, entregue em 2015, também foi fruto de emenda parlamentar da então deputada.

Abílio afirma que os equipamentos irão fortalecer a cultura do café na região.

“Ninguém mais apoiou e colocou equipamentos para as associações mais do que a Perpétua. Isso vai trazer melhorias para o agricultor, principalmente no verão. Temos produtores que levavam o café para Acrelândia para fazer esse processo”, acrescentou.

(…)