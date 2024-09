Ufac

Os Centros Acadêmicos de licenciatura e bacharelado de Geografia da Ufac e o Programa de Educação Tutorial do curso realizam o 7º Encontro Acreano de Geografia (Eageo), com o tema “Conexões Geográficas: Ensino, Pesquisa e Atuação Profissional”, em 15, 16 e 17 de outubro, no anfiteatro Garibaldi Brasil, campus-sede. As inscrições para submissão de trabalhos e ouvintes estão abertas até 30 de setembro. As inscrições em minicursos estão abertas no site do evento.

O 7º Eageo é aberto às comunidades interna e externa, visando ser uma oportunidade para troca de ideias, experiências e colaborações entre instituições de ensino, pesquisa e o setor público. A programação do encontro também conta com mesas-redondas, oficinas e o CineGeo, com exibição do filme “Noites Alienígenas” (Brasil, 2023, 91 min; direção: Sérgio de Carvalho), em 17 de outubro, às 14h.

Mais informações podem ser obtidas no perfil do 7º Eageo no Instagram.