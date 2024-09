Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac) atingiu mais um marco significativo no cenário internacional, na última quarta-feira (25/9) durante o Congresso da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos (WFCP), realizado em Montego Bay, Jamaica, quando o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) foi anunciado como o vencedor do Prêmio de Excelência da WFCP, na categoria “Cidadania Global”.

A premiação reconheceu o e-book “Vozes da Internacionalização: narrativas de estudantes e servidores(as) da Educação Profissional, Científica e Tecnológica”, uma obra que documenta histórias reais de internacionalização vividas por alunos e servidores da Rede Federal ao longo dos últimos 15 anos. O Ifac foi uma das instituições protagonistas, contribuindo com histórias marcantes de seus estudantes e ampliando sua projeção internacional.

“A participação do Ifac foi particularmente relevante, com a inclusão de duas narrativas no e-book: a da ex-intercambista do Ensino Médio do campus Rio Branco, Vitória Renata Nunes Barros, tendo como coautora Luciana Maira de Sales Pereira, e outra do ex-intercambista do Ensino Superior do campus Sena Madureira, Thawan Bezerra Martins”, destaca a reitora Rosana Cavalcante.

O diretor sistêmico de Relações Internacionais, Luiz Eduardo Guedes, diz que essas histórias representam a diversidade e a riqueza de experiências de estudantes do Acre que tiveram a oportunidade de vivenciar outras culturas e sistemas educacionais ao redor do mundo. “Além disso, o recém-lançado livro do Ifac inclui um dos textos de autoria de seus alunos no capítulo “Vozes da Internacionalização”, reforçando o compromisso da instituição com a difusão do conhecimento produzido por sua comunidade acadêmica”.

