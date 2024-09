O candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), Tião Bocalom, acompanhado de militantes, do senador Márcio Bittar e da vice-governadora Mailza, recepcionou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na manhã desta quinta-feira, 27. Ela veio acompanhada de Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal.

A Presidente do Partido Liberal (PL) Mulher, fará um comício em frente ao Palácio Rio Branco, com início às 16h, em apoio a campanha de Bocalom e Alysson Bestene.

Em suas redes sociais, Bocalom expressou entusiasmo em receber Michelle Bolsonaro. “Nossa eterna primeira-dama já chegou em Rio Branco para o nosso grande comício. Seja bem-vinda, nossa eterna primeira-dama.”

Bocalom participa de culto especial na Assembléia de Deus: “Ele tem dedicação e compromisso com os valores cristãos”

O candidato à reeleição pelo PL, Tião Bocalom, acompanhado de sua namorada, a advogada Kelen Rejane, participou na noite de quinta-feira, 27, de um culto especial de Ação de Graças em comemoração aos 30 anos de ministério do pastor Luiz Gonzaga. O evento ocorreu na sede da Assembleia de Deus Ministério Rio Branco, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Durante o culto, Bocalom expressou sua alegria em participar de um momento tão significativo. “Que alegria participar deste momento, tão marcante de um autêntico homem de Deus, que tem como sacerdócio, cuidar de vidas e restaurar família! Parabéns por tantas ações prestadas em nossa sociedade, pastor Luiz Gonzaga, e que esta data se repita por muito tempo!”, declarou o candidato.

O pastor Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia de Deus Ministério Rio Branco, também se pronunciou sobre a presença de Bocalom no evento. Ele destacou a importância do apoio da igreja para a vitória do candidato nas eleições municipais. “A participação de Tião Bocalom neste culto é um sinal de sua dedicação e compromisso com os valores cristãos. A igreja está ao seu lado e acredita em sua capacidade de continuar fazendo a diferença em nossa comunidade”, afirmou o pastor.

Com salto de 309% nos investimentos para cuidar das pessoas, Bocalom quer ampliar serviços e criar Secretaria da Família, Mulher e Juventude

“O que eu gosto é de cuidar das pessoas” tem sido uma das declarações mais recorrentes do candidato à reeleição para a Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, do PL, o que se materializa nas ações de sua atual gestão e no fato de que, além das obras estruturantes e os investimentos em infraestrutura urbana e produção rural, a promoção da cidadania, assistência e inclusão social é um dos itens mais volumosos do Plano de Governo 2025-2028 da coligação “Produzir para empregar”.

Dentre as várias ações planejadas, a criação da Secretaria Municipal da Família, Mulher e Juventude merece destaque por se tratar de uma proposta que visa ampliar as políticas de proteção aos Direitos Humanos em Rio Branco, proporcionando maior possibilidade de implementação de medidas de valorização da mulher, enfrentamento à violência doméstica, proteção das crianças e idosos, e apoio à geração de oportunidade de trabalho e renda para os membros da família.

“Nós vamos criar essa secretaria em benefício da nossa população feminina, mas também da nossa juventude – homens e mulheres – e das nossas crianças com o fortalecimento dos vínculos familiares. A família é a base de tudo e nós vamos diversificar as ações que já são realizadas na nossa gestão por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, agora com uma secretaria especial paara isso e que possa fazer as parcerias com o governo do Estado, com o governo Federal e com as instituições”, salientou Bocalom.

