Dilma Tavares da Agência de notícias do Estado

Em reunião no Ministério da Educação, nesta sexta-feira, 27, em Brasília, o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec), Alírio Wanderley Neto, tratou sobre melhorias para esse ensino no estado. Entre elas, a abertura de mais de 2 mil vagas no ensino em tempo integral para alunos que estejam cursando o novo ensino médio.

(…)

A abertura das vagas de ensino em tempo integral está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado e é tratada dentro da pactuação do novo ensino médio.