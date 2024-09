O Acre encerrou agosto com 352 novos empregos com carteira assinada, um respiro…

Os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostram que, no acumulado do ano, o estado gerou 6.179 novas vagas.

Este crescimento local, que contribuiu para o saldo nacional de 1,72 milhão de postos de trabalho, ressalta o impacto positivo do gov. Lula.

Que já contabiliza 3,18 milhões de empregos formais….

O setor de Serviços se destacou com 261 novas vagas.

Enquanto a Indústria (sempre ela) apresentou um saldo negativo de 20 postos.

Tem que diversificar econômica, é por aí.

Rio Branco, tem 299 novas contratações

É… Rio Branco…

E as outras regiões?

E todos os municípios?

