Por José Carlos Andrade/ Rádio Nacional-Jiboias, pacas-de-rabo, preguiças, gambás, tatus e primatas. Essas são algumas espécies que chegam ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Acre com queimaduras ou debilitados pela inalação de fumaça.

Os bichos são resgatados nos incêndios florestais ou encontrados em vias públicas, ou residências. Tem também os que são localizados no habitat, em situação de escassez de alimento.

E para atender à demanda, está sendo realizada uma campanha para arrecadar itens essenciais ao cuidado e à manutenção dos filhotes. Como: lençóis novos ou usados, toalhas, mamadeiras em geral, jornais para forrar o recinto e tapetes higiênicos.

Além disso, como forma de dar assistência física e emocional, o centro de triagem está recebendo bichos de pelúcia, que funcionam como se fossem as mães dos filhotes servindo de afeto e dando conforto aos animais.

As doações podem ser entregues na Superintendência do Ibama no Acre, nas Unidades Técnicas do Instituto em Brasiléia e em Cruzeiro do Sul; na Coordenação do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre; e na Secretaria de Estado do Meio Ambiente.