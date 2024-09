Aleac – Cumprindo extensa agenda no Peru, onde participou da feira de negócios Expoalimentaria, em Lima, o presidente da Assembleia Legislativa aproveitou para se reunir na última quinta-feira (26) com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura do Peru, Angel Manuel Manero, para tratar do comércio bilateral entre Acre e o país vizinho.

O presidente da Aleac liderou a comitiva para a reunião com o ministro que contou também com a presença do superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Acre, Paulo Trindade, e empresários acreanos.

De acordo com Gonzaga, a reunião também serviu para tratar da desburocratização dos processos de exportação e importação dos produtos do Acre para o Peru.

“Faz 20 anos que venho ao Peru trabalhando essa integração comercial entre Acre e o Peru, mas infelizmente os entraves, a burocracia, impede que muito negócios sejam realizados entre as duas regiões. Eu pedi ao ministro para que possamos resolver para podermos ter prosperidade. Fiquei feliz porque vi que os governos brasileiro e peruano estão dispostos a resolver esse problema para que nossos produtos entrem no Peru e os produtos deles entre no Acre. Temos que fazer com que os produtos que nos interessam seja liberados, assim como os produtos que interessam a eles também possam ser exportados”, disse Gonzaga.

O ministro da Agricultura do Peru, Angel Manuel Manero, agradeceu a visita do presidente da Aleac para tratar de um assunto tão importante que é o comércio entre Brasil e Peru. O ministro afirmou ainda que

“Quero agradecer a presença do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, e demais representantes acreanos pela visita para discutirmos um tema tão fundamental que é o comércio entre as duas regiões. Estamos em um bom momento para retomar a intregração econômica entre Peru e Acre. Necessitamos que produtos acreanos entrem no Peru assim como tenhamos o Acre como nosso mercado. A reunião foi muito importante para traçarmos estratégia e acredito ainda esse anos teremos resultados positivos”, disse o ministro.

O ministro Angel disse ainda que o Porto de Chancay, que será inaugurado em novembro deste ano, será fundamental para por o Acre ainda mais na rota comercial entre o Brasil e países da América do Sul.

“A inauguração do Porto de Chancay será importante, pois o Acre fará parte da rota desse comércio que ligará o Brasil ao restante da América do Sul. Precisamo estabeler um registro rápido do transporte entre os dois países para poder tranportar mercadorias do Acre até Chancay gerando renda ao posso dessa região”, finalizou Angel.

O superintendente Paulo Trindade afirmou que a reunião também serviu para apresentar ao ministro empresários acreanos e os produtos que o Acre poderá oferecer ao Peru.

“Aproveitamos a reunião para apresentar os empresários acreanos e potencialidade dos produtos que o Acre poderá vender ao Peru. Tratamos sobre os desentraves que existem para os dois lados. Na próxima semana teremos outra reunião aqui para tratar de assuntos de importância para os dois países, pois temos interesse em alguns produtos locais com o morango, assim como ele possuem interesse na nossa carne. Essa colaboração vai contribuir muito para o estado do Acre”, disse.