Por Bruno Medim da Dicom – O chefe da Diretoria de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), Genésio Batista de Mendonça Neto, foi anunciado como finalista na categoria Executivo de Inovação do Prêmio Inovação J.Ex 2024, na subcategoria Defensoria Pública. O evento de premiação ocorrerá em novembro, em Brasília.

A categoria Executivo de Inovação do Prêmio Inovação J.Ex 2024 reconhece líderes que promovem transformações significativas dentro de suas instituições, incentivando a mudança de cultura e a implementação de projetos inovadores que resultam em avanços operacionais e de impacto social.

A subcategoria Defensoria Pública é 0destinada a executivos que atuam nesse segmento, destacando aqueles que lideram inovações tecnológicas e de gestão, com foco na melhoria dos serviços prestados à sociedade e no aprimoramento do funcionamento interno da Defensoria Pública​.