GdA – O governo do Acre busca estreitar relações com o Oriente Médio para fortalecer a promoção de negócios sustentáveis no estado e atrair investimentos. Por isso, uma comitiva acreana, liderada pelo governador Gladson Cameli, desembarcou em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira, 1º, para uma reunião, com a presença de autoridades locais, que visa criar parcerias estratégicas. A reunião acontecerá nesta quarta-feira, 2.

(….)