No GGN do Luis Nassif

Professor Paulo Kliass(doutor em economia)

Trilhões, bilhões, juros e o pente fino

A reiterada obsessão manifestada – dia sim, outro também – pelo Ministro Fernando Haddad com a implementação da austeridade fiscal extremista vai criando um conjunto amplo de problemas para a agenda governamental. A adesão unilateral aos diagnósticos e às propostas do campo do financismo provocam consequências sérias e danosas para qualquer programa de natureza desenvolvimentista do governo. Afinal esta era uma das grandes esperanças depositadas pela maioria da população brasileira ao confiar um terceiro mandato para o Presidente Lula em outubro de 2022.

— O arcabouço é um calabouço fiscal!

Ao convencer o seu chefe a respeito da importância de apresentar um roteiro baseado na adoção do bom mocismo e na incorporação do receituário neoliberal como diretriz de ação do governo, o responsável pela pasta da Fazenda impõe a lógica da paralisia da administração pública federal.

(…)

Mais à frente, o Ministro da Fazenda convenceu o Presidente da República a respeito da necessidade de se buscar a mítica meta de “zerar o déficit primário em 2024”. Essa procura tresloucada por um objetivo praticamente impossível de ser alcançado em termos de política econômica faz do Brasil um país singular. Afinal, ao impor uma trajetória que caminha contra a corrente daquilo que se pratica na grande maioria dos países, seu governo se compromete de moto próprio com uma rigidez de austeridade fiscal que já foi há muito tempo abandonada pelas próprias nações mais desenvolvidas.

— Cortes nos pobres e bilhões para juros

A única certeza é que a solução apresentada pelo andar de cima é sempre a mesma. Cortar na carne dos pobres. E lá vem o governo Lula implementar cortes nos valores – ditos “extravagantes” pelos escribas a mando da finança – recebidos pelas famílias que são contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Uma loucura!

(…)

Grifo meu: Nem precisa pôr o texto inteiro…O jovem professor pernambucano Jones Manoel vem falando isso há quase dois anos.

Grifo meu 2: com sua conversa simpática, tranquila, conciliadora, Fernando Haddad vai impondo de goela abaixo a mesma receita (neoliberal) de Paulo Guedes…E Lula caindo na dele.

Grifo meu 3: pra fazer isso (ou seja, para manter esse modelo excludente e falido) era melhor ter deixado o Paulo Guedes. Não para isso que Lula foi eleito.

Grifo meu 4: nossa crítica aqui é pela esquerda…Para que o governo Lula faça tudo ao contrário do que vinha sendo feito pelo governo anterior…Na economia, especialmente.

J R Braña B.