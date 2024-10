Da assessoria de Bocalom

Com presença de Nikolas Ferreira, evento pró-Bocalom e Alysson reúne mais de 3 mil pessoas: “Uma expressão da direita e dos valores cristãos”

Ao lado de Bocalom, Alysson Bestene, dos deputados federais Eduardo Velloso e Coronel Ulysses (União Brasil), do senador Márcio Bittar, do deputado estadual Arlenilson Cunha (PL) e de candidatos a vereador pela Capital, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), participou de um mega evento na Maison Borges, na manhã desta terça-feira, 1° de outubro. Segundo a organização, mais de três mil pessoas participaram do ato em apoio à coligação “Produzir Para Empregar”.

Tião Bocalom, candidato à reeleição, celebrou a participação de Nikolas Ferreira no evento, ressaltando a importância de ter uma liderança jovem e alinhada aos princípios da direita cristã. “Ter o Nikolas com a gente é coisa de Deus. Ele representa os valores cristãos, é verdadeiramente direita, não tem medo. Vai para cima e representa nossos ideais”, frisou Bocalom, referindo-se ao deputado mineiro como uma figura que inspira candidatos de direita.

Alysson Bestene, candidato a vice-prefeito, destacou a relevância de Ferreira como um ícone para a juventude conservadora. “Ele é um ícone principalmente para a juventude que pensa estar na política e tem esses princípios conservadores, cristãos. Estar aqui no Acre, pela primeira vez, apoiando a chapa Bocalom e Alysson, é um momento marcante da nossa campanha”, declarou.

O senador Márcio Bittar, aliado próximo de Jair Bolsonaro, reforçou o alinhamento do evento com os ideiais de direita e celebrou a presença de Nikolas Ferreira, a quem chamou de “futuro do conservadorismo”. “Se Bolsonaro é o nosso presente, Nikolas é o nosso futuro”, afirmou, ressaltando a importância de unir forças nos últimos dias de campanha para garantir a vitória da direita no Acre.

Nikolas, por sua vez, agradeceu a recepção calorosa em sua primeira visita ao Acre e destacou a necessidade de eleger candidatos alinhados com os valores conservadores. “Vocês não devem votar no menos pior, mas no melhor candidato de Rio Branco, que é Bocalom. A gente é Bolsonaro, sim, a gente é Bocalom sim! A gente é 22 sim. Dia 6 de outubro é Bocalom, é a direita, é 22. Vamos vencer, vamos ganhar e vamos chutar a esquerda do Acre”.