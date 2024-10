O professor Fábio Storch de Oliveira foi nomeado, nesta terça-feira (01.10), como o novo reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac) para os próximos quatro anos. A nomeação foi publicada por meio de decreto junto ao Diário Oficial da União. O docente, que ocupava o cargo de pró-reitor de Extensão, foi eleito com 33% dos votos válidos, em setembro deste ano, durante processo eleitoral para Reitoria e Diretorias Gerais de campi.

Docente do Ifac desde 2010, Fábio Storch é mestre em Educação Profissional e Tecnológica, especialista em Segurança da Informação e Educação Profissional Integrada à Educação Básica, e graduado em Redes de Computadores. Além da carreira acadêmica, atuou como pró-reitor de Extensão entre os anos de 2016 a 2024, e desde 2017 é membro da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

Dentre as ações já programadas para este início está a recomposição do quadro de pessoal da Coordenação de Atenção e Qualidade de Vida do Ifac, como também a instituição de uma comissão permanente com o Sindicato de Docentes e Técnicos Administrativos da Rede Federal (Sinasefe/Acre) como forma de manter um diálogo sobre a defesa de direitos de cada carreira profissional.

“Em relação ao quadro de gestores, estamos trabalhando para uma nova composição e passaremos por uma renovação. Este será composto, em sua maioria, por mulheres. Das cinco pró-reitorias existentes no Ifac, por exemplo, quatro delas serão administradas por servidoras do nosso Instituto”, destacou Fábio Storch.

Além do novo reitor, o Ifac também elegeu diretores gerais para os seis campi da instituição, que serão nomeados em breve. São eles: Cleilton Sampaio (Rio Branco); Matsunaga Sekiguchi (Baixada do Sol/Transacreana); Raelisson Nascimento (Cruzeiro do Sul); Daryl Abejdid (Sena Madureira); Denis Tomio (Tarauacá) e Sérgio Nunes (Xapuri).

