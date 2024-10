Assessoria – O candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), participou de uma reunião com empresários da Associação Comercial do Acre (ACISA) nesta terça-feira, 1º, para discutir projetos voltados à captação de água, saneamento, mobilidade urbana, tributação municipal, revitalização do centro e educação financeira.

Durante o encontro, foram abordadas questões como desburocratização, aprovação de projetos e compras governamentais, com foco na geração de emprego e renda.

-A prefeitura precisa ser parceira dos empresários, facilitando a viabilização de projetos e investimentos para que o desenvolvimento econômico aconteça de forma local, sem a necessidade de pregões eletrônicos que beneficiem empresas de fora quando há capacidade instalada aqui no Acre – destacou Marcus Alexandre.