O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) compareceu, nesta terça-feira (2), ao laboratório de agronomia da Universidade Federal do Acre (Ufac). Durante a visita, ele conheceu os novos equipamentos dos laboratórios de Fisiologia Vegetal, Plantas Alimentícias Não-Convencionais e Genética e Melhoramento Vegetal, do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da instituição. Esses equipamentos foram adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 300 mil.

O senador expressou sua satisfação em contribuir para o avanço da pesquisa científica e para a formação de qualidade dos pesquisadores do Acre. Destacou que investir em educação é investir no futuro dos estudantes que se dedicam ao desenvolvimento da região.

“Os exemplos estão aí para quem duvida. Todos os países que alcançaram crescimento econômico e social investiram ao máximo em educação pública de qualidade”, afirmou Petecão.

Ele ainda completou: “Esses investimentos são fundamentais para fortalecer a formação acadêmica e a pesquisa, beneficiando diretamente estudantes e professores. É gratificante ver o impacto positivo que esse apoio traz para o desenvolvimento do setor agrícola e para o futuro de nossa educação.”