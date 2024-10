Por Aílton Oliveira – Pela primeira vez na história de Rio Branco nossa capital tem um prefeito com as qualidades que a população considera fundamentais para um gestor: Homem de família, cristão, honesto, trabalhador, que combate a corrupção, cuida bem do dinheiro público e determinado a resolver realmente os problemas da cidade e da zona rural que atrapalham o bem-estar dos Rio-Branquenses.

Tião Bocalom lutou muito para chegar a um mandato fora de Acrelândia, onde foi prefeito por três vezes e construiu o município mais próspero do Acre, e ao chegar na prefeitura de Rio Branco, começou uma revolução administrativa, social, econômica e ambiental que tem orgulhado seus eleitores e a população de modo geral.

Tião Bocalom fez com que a prefeitura deixasse de ser um “Puxadinho” do governo do Estado e assumisse as obrigações que são do município, mas que as ex gestões não davam conta de assumir.

Foram feitos importantes investimentos nunca vistos antes nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e Esportes, infraestrutura, mobilidade urbana, produção e tantas outras que tem feito de Rio Branco um canteiro de obras e uma cidade moderna, inteligente e um lugar bom de se viver.

(Aílton Oliveira, assessor de comunicação da PMRB)