No debate da TV Acre, Bocalom comemora avanços no transporte coletivo e anuncia melhorias

O candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação Produzir para Empregar, Tião Bocalom (PL-AC), falou sobre o tema transporte coletivo no debate da TV Acre, afiliada Globo. Durante sua participação no debate, o candidato relembrou que, após as empresas de transporte público abandonarem a capital, foi iniciada uma verdadeira reformulação do sistema de transporte.

Hoje, os moradores da capital já experimentou de melhorias, como os ônibus com ar-condicionado, frota de mais de 100 ônibus à disposição e o principal: o valor da passagem baixou de R$ 4 para R$ 3,50 em sua gestão, mesmo com o aumento do preço do diesel.

“Baixamos a passagem para R$ 3,50. Vamos continuar com a passagem de R$ 3,50, não importa o valor do diesel, e outra coisa: vamos comprar no ano que vem 20 ônibus elétricos para melhorar o transporte coletivo em Rio Branco e encerrar a licitação”, anuncia Bocalom durante o debate.

Na área de Saúde, Bocalom fala de avanços, reformas e construção de novas unidades e comemora avanços no debate da TV Acre

O candidato à reeleição à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (PL-AC), falou sobre o tema saúde no debate da TV Acre, afiliada Globo. O candidato relembrou ao candidato Jeninson Leite os avanços na pasta.

“Dr. Jenilson, nós reformamos 26 unidades de saúde que estavam para cair na cabeça das pessoas e autorizamos a reforma de mais 20 agora. Nós vamos construir mais 7 unidades de saúde, já está autorizado, já está licitado e autorizado a construção. Nós vamos contratar mais médicos, mais enfermeiros, tanto é que está aí o nosso concurso público, que é só chamar a partir do dia 1º.”

Sobre parcerias com instituições, Bocalom garante: “Essa questão das parcerias, a gente continua fazendo com todas que foram possíveis”.

Bocalom afirma que o sentimento que encontra nas ruas é de felicidade com o trabalho realizado. “Eu quero continuar trabalhando, a população está muito feliz, todo mundo está vendo. Quando eu ando pelas ruas, aí só recebo agradecimentos pelo trabalho que a gente está fazendo.”

Bocalom no debate da TV Acre: “Vou continuar cuidando das mulheres”

O cuidado com as mulheres também foi tema de discussão no debate da TV Acre. O candidato à reeleição à Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom falou sobre o tema, ele quando os avanços conquistados durante sua gestão e reafirmando seu compromisso e carinho pelas mulheres.

“Eu sou cristão, não sou comunista não; quero dizer que eu vou continuar cuidando das mulheres. A nossa prefeitura, a grande maioria das pessoas que estão em cargos especiais cargos de chefia a grande maioria são mulheres”.

Bocalom citou como exemplo os mais de 1000 atendimentos realizados pela Casa Rosa Mulher, o maior aumento da educação dado a professores — onde sua grande maioria são mulheres — e os cargos ocupados por mulheres, como as pastas de educação, planejamento e cuidados com a cidade.

“Nós estamos cuidando das mulheres em todos os sentidos. A Casa Rosa Mulher fez mais de 100 mil atendimentos nesses quatro anos. Estava parada há mais de três anos. Então nós vamos continuar cuidando de você, mulher, em qualquer lugar que você esteja.”