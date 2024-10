Eleições 2024: MPAC estará presente em todos os municípios do Acre

Por Agência de notícias- O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) estará presente nos 22 municípios acreanos, além da Vila Campinas, durante as Eleições Municipais de 2024, que ocorrem no próximo domingo, 6 de outubro.

Ao todo, o MPAC contará com a atuação de 28 promotores eleitorais e auxiliares, além de 149 servidores, com o objetivo de garantir a legalidade e a transparência do processo eleitoral, bem como coibir e prevenir práticas que possam configurar crimes eleitorais.

Em Rio Branco, serão mobilizadas equipes de fiscalização, compostas por integrantes de diversos setores da instituição.

O Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caop) é responsável por organizar a logística da atuação do MPAC durante o pleito. O Caop é coordenado pelo promotor de Justiça Teotônio Rodrigues Soares Júnior.

“Atuaremos em todos os municípios para fiscalizar a regularidade e a lisura do processo eleitoral e, com isso, garantir a manutenção e integridade da nossa democracia”, destacou o promotor.

Além da ação presencial, o MPAC recebe denúncias de irregularidades e crimes eleitorais por meio do endereço eletrônico: https://forms.mpac.mp.br/denuncia-eleitoral/.