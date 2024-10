Plano especial para garantir energia nas eleições tem manutenção preventiva, ampliação de equipes e monitoramento em tempo real

Energisa – A Energisa montou plano especial de atuação para garantir a disponibilidade de energia nos locais de votação no primeiro turno das eleições, que ocorre no domingo, 06 de outubro.

Entre as ações ocorreu a manutenção preventiva, ainda em setembro, ampliação de equipes e monitoramento em tempo real para as todas as seções eleitorais distribuídas nos 22 municípios de atuação da concessionária no estado.

(…)