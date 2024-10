Para fortalecer o Sistema de Segurança do Acre, governo planeja reforma do prédio da Polícia Técnica Científica

Por Mariana Moreira/ANA- Proporcionando dignidade e condições de trabalho para os operadores de segurança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou reunião de alinhamento com as Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e de Obras Públicas (Seop) para debater a reforma do prédio da Polícia Técnica e Científica (PTC), em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira, 4.

