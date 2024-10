No G1

Assinatura falsa de um médico que já morreu (a própria filha mostra a verdadeira assinatura do seu pai (médico) tatuada no seu braço

Diz a filha ainda:

— Nunca atuou nessa clínica. Meu pai trabalhava e atuava em Campinas. Ele morou lá a vida inteira. Ele era formado pela Unicamp e desde então atuou lá. Não tinha clínica em São Paulo. Eu fiquei sem entender nada, fui pega de surpresa. Fui comunicada pela babá das crianças [filhos] que tinha Polícia Civil me procurando com investigadora para abordar essa questão de falsificação de documento com nome do meu pai”, afirma Aline.

(…)

Em tempo:

Grifo meu: quem quiser seguir esse extremista que siga…livre arbítrio…mas depois não diga que não foi avisado.



J R Braña B.