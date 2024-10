PMRB – Após nove anos de espera, moradores do conjunto Rui Lino III finalmente puderam ver a água chegar em suas torneiras nesta sexta-feira (4), fato que só possível após um trabalho melhoria do sistema de distribuição na região, executado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto do município (Saerb).

Na última quarta-feira (2) foram realizados testes no local confirmando a vazão ideal para abastecimento. A água tratada e encanada vai beneficiar cerca de 400 casas, o que corresponde a aproximadamente 1600 pessoas. Segundo o diretor presidente do Saerb, Enoque Pereira, a partir de agora, os moradores terão o abastecimento de água normalizado.

“A gente fez uma interligação aqui perto. A água daqui vem pelo Mocinha Magalhães, era uma água que vinha com muita dificuldade, muitas casas puxavam com bomba. A partir de hoje vai ser um bombeamento normalizado, com frequência, não vai mais faltar água”, disse Enoque Pereira.

Alisson Oliveira do conjunto há nove anos, compartilhou o sentimento de alívio em finalmente ver a agua tratada chegando em seu bairro.

“É um momento que até emociona a gente, que estamos aqui desde 2015, e convivia sem água. É um momento muito prazeroso para todos nós da comunidade Rui Lino III, é uma conquista”, declarou.

Outra moradora que após anos à espera de água encanada conseguiu ver seu sonho se concretizar foi Nilva Fernandes, que agora não precisará mais comprar o precioso líquido.

“Eu comprava água, no mês passado eu comprei água três vezes. Para encher 2.500 litros de água era R$ 175 e gente não tem dinheiro para está gastando assim”, revelou.

O presidente da associação de moradores do bairro, Marquinhos Barbosa, destacou a união de esforços entre poder público e moradores, que permitiu a chegada da água pela primeira vez no conjunto.

“É um trabalho em conjunto, pois a associação não faz nada sozinha. É a união dos moradores com a Prefeitura de Rio Branco e com o Saerb, trazendo água pela primeira vez para o Rui Lino”, destacou.