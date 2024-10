Por TSE – Neste domingo, 6 de outubro, acontece o 1º turno das eleições para prefeito e vereador. Eleitoras e eleitores que não estiverem no município em que votam precisam justificar a ausência às urnas.

A Justiça Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita no próprio domingo. O eleitor terá duas opções para justificar sua ausência:

app e-Título;

em qualquer local de votação na cidade em que estiver.

O aplicativo e-Título conta com recurso de geolocalização e, por isso, identifica se o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral e permite o registro da justificativa. Mas, atenção: o download ou atualização do e-Título só pode ser feito até este sábado, 5 de outubro. Download e atualização do app não estarão disponíveis no domingo.

Para fazer a justificativa em um local de votação, o eleitor precisa apresentar um documento de identidade com foto e preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral. Não é obrigatório mostrar o título de eleitor. Mas o formulário RJE deve ser preenchido com o número do título, portanto, o eleitor precisa pelo menos ter esse número anotado.

Justificativa após a eleição

A eleitora ou eleitor que não puder votar e não fizer a justificativa no domingo (6) terá até o dia 5 de dezembro para justificar a ausência às urnas no 1º turno. A justificativa após a eleição poderá ser feita pelos seguintes meios:

aplicativo e-Título ;

; Autoatendimento Eleitoral, no site do TSE;

Sistema Justifica;

atendimento presencial nos cartórios eleitorais.

Em qualquer dessas opções, é necessária a apresentação de documento que comprove o motivo alegado para a ausência. Quando a justificativa é feita no dia do pleito, não há necessidade de comprovar o motivo da ausência.