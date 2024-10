GdA – O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu nesta terça-feira, 8, dirigentes do Clube de Regatas Flamengo em uma visita ao estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

O encontro é um desdobramento de conversas iniciadas em agosto, durante a visita do governador ao Rio de Janeiro, onde se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

A principal pauta é a inauguração do estádio acreano com um jogo da equipe profissional do Flamengo, um sonho para os torcedores do estado.

Grifo meu: há quantos o Arena da Floresta está às moscas? Perdi as contas dos anos…O descaso tem sido grande com o principal sítio público do futebol no Acre.

J R Braña B.