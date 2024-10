Este blog recebeu informações de que a Prefeitura de Sena Madureira está demitindo todos os funcionários de apoio que atuam no núcleo da Universidade Federal do Acre (Ufac) no município.

Esses funcionários, responsáveis pela limpeza, segurança e secretaria, foram contratados pela prefeitura, que também se encarregava do pagamento de seus salários, conforme acordo firmado entre a Ufac e o executivo municipal.

As demissões, que teriam sido ordenadas pelo prefeito Mazinho Serafim, derrotado nas eleições do último domingo, afetam diretamente o funcionamento da Ufac na cidade.

A medida coloca a universidade em uma situação delicada, prejudicando cursos como o de Pedagogia, cujos alunos estão na fase final de suas graduações.

Inacreditável!

J R Braña B.