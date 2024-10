PMRB – O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom(PL) foi nessa sexta-feira ao município de Acrelândia fazer uma visita ao prefeito reeleito Olavinho Boiadeiro, do Republicanos, para parabenizá-lo pelos resultados das eleições deste ano. Olavinho é amigo de Bocalom há vários anos e teve seu apoio desde a eleição de 2020.

O prefeito da Capital que estava acompanhado da noiva Kelem Nunes, lembrou de algumas eleições que enfrentou no município, falou sobre produção, gestão e política nacional.

-As eleições neste ano foi uma preparação para a de 2026, tanto ao nível de estado como nacional. Com certeza os resultados vão repercutir muito na eleição do novo governador do Acre, Senadores e do Presidente da República. A direita se destacou bem e acredito que se esse grupo permanecer unido, vai obter sucesso sobre a esquerda no Acre e no país! – disse Bocalom.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tião Bocalom (@bocalom.oficial)

Olavinho Boiadeiro agradeceu a visita de Bocalom pediu que a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), que Bocalom reassume no início de novembro, continue ajudando o município.

-Temos muitos projetos para continuar o desenvolvimento de nossa Acrelândia e o apoio da AMAC é fundamental para que eles se tornem realidade. Como Acrelandia é sua primeira casa política, quero lhe pedir uma atenção especial – disse Olavinho.

Bocalom fez visita a outros amigos do município e a principal pergunta que teve que responder foi se será candidato a governador em 2026. Como resposta ele disse que é um político que defende grupo, defende a direita e principalmente a vontade popular.

-Fui eleito para ser prefeito mais 4 anos e gosto de ser prefeito. Ainda temos muito o que fazer por nossa Capital para que seja uma das melhores do país. Não vou colocar meu nome para o governo, mas sou um soldado, se nosso grupo político e o povo decidirem que devo ser candidato eu obedeço, mas hoje nós já temos dois nomes colocados, o do senador Alan Rick e naturalmente o da vice governadora Mailza Assis – disse.