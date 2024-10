Sábado de sol.

O Rio Tarauacá, no município de Jordão…

Serpenteia preguiçosamente, retraído, deixando bancos de areia.

As catraias descansam, esperando o Rio Tarauacá, testemunha silenciosa das mudanças…

Manhãs de sábado.

O verde, pequenas casas, às margens, observam…

Num lugar do Acre, onde tudo pulsa num compasso próprio.

Em tempo: as fotos são do professor José Ronaldo Melo, nesta manhã de sábado, 12, no município de Jordão.

