Por Bruno Medim / Dicom – A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) participou, nos dias 10 e 11 de outubro, da jornada de formação sobre Raça e Gênero, promovida pela Associação das Mulheres Negras em Brasiléia. O evento abordou discussões essenciais para o fortalecimento da identidade e cultura afro-brasileira, além de estratégias para a superação do racismo e da discriminação que ainda permeiam o cotidiano de muitos acreanos.

Representando a Defensoria, a ouvidora-geral Soleane Manchineri e o defensor público Pedro Henrique Veloso, da Comarca de Epitaciolândia, participaram das atividades focadas no empoderamento das mulheres negras da região do Alto Acre. “Tivemos a oportunidade de ouvir as demandas dessas mulheres, oferecer orientações jurídicas e contribuir para ampliar o debate sobre direitos fundamentais, especialmente em relação à violência obstétrica, direitos sexuais e reprodutivos, e a proteção das vítimas de violência doméstica”, destacou Pedro Veloso.

A presença da Defensoria Pública em iniciativas como essa é fundamental para garantir que as vozes da população negra, especialmente das mulheres, sejam ouvidas e que suas demandas por justiça sejam atendidas, conforme reforçou Soleane Manchineri. “Ao estar junto aos movimentos sociais, a Defensoria Pública reafirma seu papel de articulação e promoção dos direitos fundamentais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.”

O evento contou com oficinas de capoeira, culinária e vestimentas tradicionais, além de debates sobre a violência contra as mulheres e o feminicídio, promovendo o fortalecimento da identidade cultural e racial. A jornada proporcionou uma rica interação entre as participantes, que puderam trocar experiências e adquirir conhecimentos práticos e teóricos sobre os temas abordados.

O encontro promoveu um diálogo interinstitucional, envolvendo a Defensoria Pública e outros órgãos, com o objetivo de criar e fortalecer uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência. “Nossa atuação em eventos como esse vai além da assistência jurídica. Estamos aqui para fortalecer os laços com a sociedade e trabalhar em conjunto para mitigar as formas de violência e discriminação que ainda afetam tantas pessoas no Acre”, ressaltou Pedro Veloso.