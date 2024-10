Emprego, massa salarial e rendimento dos trabalhadores da indústria crescem em agosto

Indicadores associados à atividade industrial, como faturamento, horas trabalhadas na produção e utilização da capacidade instalada ficaram estáveis

Por Felipe Moura/Agência de notícias da indústria – Na passagem de julho para agosto, todos os indicadores que medem o desempenho do mercado de trabalho industrial cresceram. É o que aponta a pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), publicada recentemente. De acordo com o levantamento, o emprego, a massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores na indústria de transformação registraram alta.

Emprego não registra resultado negativo há 11 meses

Em agosto, o número de postos de trabalho na indústria subiu 0,4% em relação a julho. É o 11º mês consecutivo sem queda no emprego industrial. Na comparação com agosto do ano passado, o índice teve alta de 3,1%. Já no acumulado dos oito primeiros meses do ano, frente ao mesmo período de 2023, o emprego cresceu 1,9%.

Entre os indicadores relacionados ao mercado de trabalho, a massa salarial real da indústria de transformação foi o que mais cresceu. O índice subiu 1,5% frente a julho deste ano, e 1,7% em relação a agosto do ano passado. A soma dos resultados do indicador entre janeiro e agosto de 2024 é 3,3% superior ao mesmo recorte de 2023.

O rendimento médio dos trabalhadores, por sua vez, avançou 1,1% na comparação com o resultado observado em julho. Em relação a agosto de 2023, recuou 1,3%, enquanto no acumulado dos oito primeiros meses deste ano – frente a igual período do ano passado –, subiu 1,4%.

Atividade industrial mostrou estabilidade em agosto

Segundo a pesquisa, os indicadores mais associados à atividade industrial mostraram estabilidade. O faturamento real das empresas, por exemplo, manteve-se estável (+0,7%) na comparação com julho deste ano. Na comparação com agosto do ano passado, o indicador aumentou 5,3%. De janeiro a agosto de 2024 frente aos mesmos meses de 2023, o faturamento acumula alta de 3,7%.

As horas trabalhadas na produção permaneceram estáveis (+ 0,1%) na passagem de julho para agosto. Em relação a agosto de 2023, o índice cresceu 4,8%, enquanto no acumulado dos oito primeiros meses deste ano frente ao mesmo período do ano passado, saltou 3,6%.

Já a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) fechou agosto em 79,3%, 0,2 ponto percentual abaixo da observada em julho, o que significa estabilidade. Ainda assim, a UCI de agosto de 2024 está 0,7 ponto percentual acima da registrada em agosto de 2023.

Larissa Nocko, economista da CNI, pondera que, embora a atividade industrial tenha mostrado estabilidade em agosto, o desempenho da indústria de transformação, até o momento, é superior ao observado no ano passado.

“Existem elementos para nós acreditarmos que o segundo semestre também será de crescimento, embora um crescimento mais modesto em relação ao que se apresentou no primeiro semestre. Dados relacionados à demanda por bens industriais, incluindo o baixo nível de estoques, e ao próprio mercado de trabalho, têm reforçado essa ideia de que a procura por bens industriais deve continuar avançando na segunda metade do ano”, avalia.

Mais sobre os Indicadores Industriais

A pesquisa Indicadores Industriais identifica, mensalmente, a evolução de curto prazo da atividade industrial, mais especificamente da indústria de transformação.

Como pesquisa conjuntural, ela é importante para indicar o comportamento da atividade industrial por meio de variáveis como faturamento, horas trabalhadas na produção, emprego, rendimento médio, massa salarial e utilização da capacidade instalada.

A pesquisa iniciou em 1992 e resulta de parceria da CNI com as Federações Estaduais das Indústrias. Os estados pesquisados respondem por mais de 90% do produto industrial brasileiro.