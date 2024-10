Prefeitura de Rio Branco realiza vistoria em erosão no calçadão do Novo Mercado Velho

Por Suene Almeida da Assecom – Após novos indícios de movimentação de solo, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, realizou ontem, uma nova vistoria no calçadão do Novo Mercado Velho, localizado no Centro da capital acreana.

(…)

Defesa Civil Municipal e Estadual irão se reunir com o Ministério Público do Acre (MPAC) para discutir as ações a serem adotadas diante da situação do calçadão. O objetivo é envolver também os comerciantes na conversa, esclarecendo que as intenções da Defesa Civil não são de causar transtornos, mas sim de prevenir um desastre maior.