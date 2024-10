Parceria entre Ifac, Incra e Ifro irá beneficiar famílias em assentamentos rurais

Durante o encontro foi dado continuidade às tratativas para elaboração de parceria que irá resultar na emissão de titulação de imóveis rurais em projetos de assentamento de reforma agrária no Acre

Ifac – Mais uma etapa para construção de parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/Acre). Nessa semana, o reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Fábio Storch, se reuniu com profissionais e representantes do Incra e Instituto Federal de Rondônia (Ifro) para continuidade das tratativas de elaboração do termo de execução descentralizada (TED), para ações de emissão de titulação de imóveis rurais em projetos de assentamento de reforma agrária, como serviços de georreferenciamento e de demarcação de perímetros.

Com a parceria, a expectativa é de que 20 mil famílias do Acre sejam beneficiadas.

Participaram da reunião, o superintendente do Incra/Acre, Marcio Alecio, os docentes do Ifro, Valdir Moura e Ranieli dos Anjos, além do diretor geral do campus Transacreana, Matsunaga Sekiguchi, o superintendente substituto do Incra/Rondônia, Jorge Ferreira, o docente do Ifac e cooperador técnico no Incra/Acre, Charles Crisóstomo, e o pró-reitor de Planejamento do Ifac, Ubiracy Dantas.