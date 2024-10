TJAC promove ação pelo Dia das Crianças em Rio Branco

Atividades foram realizadas na Escola Pública Ruy Azevedo, bem como nas casas de acolhimento Dra. Maria Tapajós e Sol Nascente

Por William Azevedo do TJAC – O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), realizou mais uma vez ações em prol das crianças e adolescentes. A coordenadora da CIJ, desembargadora Waldirene Cordeiro, e a juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Rio Branco, Isabelle Sacramento, participaram das atividades comemorativas ao Dia das Crianças da Escola Pública Ruy Azevedo, localizada no Ramal do Gurgel, em Rio Branco.

Na ocasião, com o objetivo de tornar o evento memorável para os estudantes, o Judiciário acreano fez a entrega de sacolinhas com doces e brinquedos. Além disso, contratou a estrutura de um escorregador inflável repleto de bolinhas. Por fim, as magistradas conversaram com pequenos. Explicaram, de forma lúdica, como funciona a justiça e da sua importância. Parabenizaram as professoras e professores pelo empenho na confecção da festa, e cantaram com as crianças a música “Parabéns”.

(…)