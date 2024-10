Faixa de 3,5 GHz estará disponível para o 5G em mais 189 municípios

O total de municípios que poderão contar com a quinta geração do serviço móvel chegará a 5.191 a partir da próxima segunda-feira

Por Agência Nacional de Telecomunicações – Desde o dia 30/9 de 2024, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz podem solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações nessa faixa em mais 189 municípios, segundo deliberação ocorrida nesta terça, 24/9, em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Com a decisão, serão 5.191 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, onde vivem mais de 204,6 milhões de brasileiros O total de municípios que poderão contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chegará a 5.91 a partir da próxima segunda-feira, o que corresponde a aproximadamente 96% da população do Brasil.

Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o Gaispi disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo Grupo para as próximas liberações. Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.

A decisão tomada pelo Gaispi, presidido pela Anatel, segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a onde a Entidade Administradora de Faixa (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.

Com a antecipação desses 189 (cento e oitenta e nove) municípios, o Estado de Minas Gerais está totalmente liberado para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz.

Com essa liberação são 23 UFs (AC, AL, AM, AP, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) com todos os municípios liberados.

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

Cabe destacar que a EAF, criada por determinação da Anatel para viabilizar a implantação do 5G no Brasil, atingiu a marca de mais de 3,7 milhões de kits de recepção de TV aberta na banda Ku desde o início das atividades, tendo a capacidade de instalar cerca de 10 mil kits por dia.

É fundamental que o interessado elegível realize o agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.

Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/espectro-e-orbita/gaispi-liberacao-e-planejamento-3-5-ghz

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-do-smp

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/celulares-em-5g

Segue abaixo a lista com os 189 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:

UF Município BA Camacan BA Candiba BA Carinhanha BA Cocos BA Condeúba BA Cordeiros BA Coribe BA Feira da Mata BA Guanambi BA Ibirapuã BA Itaju do Colônia BA Itambé BA Itanhém BA Itapetinga BA Itarantim BA Itororó BA Iuiu BA Jacaraci BA Jucuruçu BA Lajedão BA Licínio de Almeida BA Macarani BA Maiquinique BA Mascote BA Medeiros Neto BA Mortugaba BA Palmas de Monte Alto BA Pau Brasil BA Pindaí BA Piripá BA Potiraguá BA Sebastião Laranjeiras BA Tremedal BA Urandi BA Vereda MG Abaeté MG Água Boa MG Águas Formosas MG Águas Vermelhas MG Alvorada de Minas MG Arapuá MG Ataléia MG Augusto de Lima MG Bandeira MG Berilo MG Berizal MG Bertópolis MG Biquinhas MG Bocaiúva MG Bom Despacho MG Bonito de Minas MG Botumirim MG Brasilândia de Minas MG Brasília de Minas MG Buenópolis MG Cachoeira de Pajeú MG Campos Altos MG Capelinha MG Caraí MG Carbonita MG Carlos Chagas MG Carmésia MG Carmo do Paranaíba MG Catuji MG Catuti MG Cedro do Abaeté MG Chapada do Norte MG Coluna MG Comercinho MG Cônego Marinho MG Corinto MG Coronel Murta MG Córrego Danta MG Crisólita MG Cristália MG Cruzeiro da Fortaleza MG Curral de Dentro MG Datas MG Dom Joaquim MG Dores de Guanhães MG Dores do Indaiá MG Espinosa MG Felício dos Santos MG Felisburgo MG Felixlândia MG Francisco Badaró MG Frei Gaspar MG Gouveia MG Guanhães MG Guimarânia MG Ibiá MG Ibiaí MG Icaraí de Minas MG Indaiabira MG Itacarambi MG Itaipé MG Itamarandiba MG Itaobim MG Itinga MG Jaíba MG Janaúba MG Januária MG Japonvar MG Jenipapo de Minas MG Jequitinhonha MG Joaíma MG João Pinheiro MG Joaquim Felício MG Josenópolis MG Ladainha MG Lagamar MG Lagoa Formosa MG Lassance MG Leme do Prado MG Lontra MG Luislândia MG Luz MG Malacacheta MG Manga MG Martinho Campos MG Mata Verde MG Materlândia MG Mato Verde MG Matutina MG Medina MG Minas Novas MG Moema MG Montalvânia MG Monte Azul MG Montezuma MG Morro da Garça MG Novo Cruzeiro MG Olhos-d’Água MG Ouro Verde de Minas MG Padre Paraíso MG Paineiras MG Paulistas MG Pavão MG Pedra Azul MG Pedras de Maria da Cruz MG Pirapora MG Pompéu MG Ponto Chique MG Porteirinha MG Poté MG Pratinha MG Presidente Juscelino MG Presidente Kubitschek MG Presidente Olegário MG Quartel Geral MG Rio do Prado MG Rio Paranaíba MG Rio Pardo de Minas MG Rio Vermelho MG Rubelita MG Rubim MG Sabinópolis MG Salinas MG Santa Maria do Suaçuí MG Santa Rosa da Serra MG Santo Antônio do Itambé MG Santo Antônio do Jacinto MG Santo Hipólito MG São Francisco MG São Gonçalo do Abaeté MG São Gotardo MG São João do Paraíso MG São João Evangelista MG São Romão MG Senador Modestino Gonçalves MG Senhora do Porto MG Serra Azul de Minas MG Serra do Salitre MG Serra dos Aimorés MG Serranópolis de Minas MG Serro MG Taiobeiras MG Tapira MG Tapiraí MG Tiros MG Turmalina MG Umburatiba MG Varjão de Minas MG Várzea da Palma MG Varzelândia MG Verdelândia MG Veredinha MG Virgem da Lapa MG Virginópolis

Resumo por UF:

UF Quantidade BA 35 MG 154 TOTAL 189

Resumo por porte de município:

Porte Município Quantidade Entre 30 mil e 100 mil habitantes 18 Menos de 30 mil habitantes 171 TOTAL 189