Defensoria Pública do Acre divulga nota definitiva da prova de redação do processo seletivo para estágio em Rio Branco

Por diretoria de comunicação DPE- Nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2024, a Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da Escola Superior (Esdpac), tornou pública a nota definitiva da prova de redação do 5º Processo Seletivo para Estágio Remunerado na área de Direito. A redação é uma etapa crucial para a classificação final dos candidatos no certame.

Com a divulgação das notas definitivas, os candidatos podem agora verificar seu desempenho final, que já considera as correções dos recursos interpostos entre os dias 08 e 09 de outubro de 2024. As notas podem ser consultadas no portal oficial da Escola Superior da Defensoria Pública, acessível pelo site https://portalcandidato.ac.def.br/login.

O processo seletivo segue com a próxima fase de convocação para a entrevista de heteroidentificação, agendada para o dia 15 de outubro de 2024. As entrevistas serão realizadas nos dias 17 e 18 de outubro de 2024.

Para mais informações e acompanhamento do processo seletivo, os candidatos devem ficar atentos ao portal da Defensoria Pública e aos comunicados oficiais.