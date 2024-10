Folha de S. Paulo – Em meio a críticas dos governos federal, estadual e municipal sobre sua atuação no apagão que atinge São Paulo desde sexta-feira (11), a Enel adotou um plano de emergência para dar esclarecimentos à população e comprou um espaço publicitário no Fantástico, da Globo, do último domingo (13).

A coluna apurou que o valor pago foi de R$ 650 mil, o preço de tabela de um intervalo de trinta segundos na revista eletrônica comandada por Maju Coutinho e Poliana Abritta. Normalmente, descontos são negociados com as agências de publicidade, o que não ocorreu nesse caso.

(…)

Grifo meu: lembrando que a Enel é uma empresa italiana, que pegou o filé da energia de São Paulo….É sempre assim: o filé é entregue às empresas privadas, que prestam um péssimo serviço à cidade(SP ainda tem mais de 400 mil imóveis sem luz há mais de dois dias)…



